Für die Amtsperiode 2024 bis 2028 werden Jugendschöffinnen und Jugendschöffen für die Amtsgerichtsbezirke Kandel und Germersheim sowie das Landgericht Landau gesucht. Die Schöffen sind Bürgerinnen und Bürger, die als ehrenamtliche Laien-Richter in Jugendstrafsachen für die Dauer von fünf Jahren an den Jugendgerichtsverhandlungen teilnehmen. Das Kreisjugendamt bereitet derzeit die Aufstellung der Vorschlagsliste vor. Als Schöffen können nur Personen berufen werden, die die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, die deutsche Sprache ausreichend beherrschen, im Landkreis Germersheim wohnen, zwischen 25 und 69 Jahre alt und nicht vorbestraft sind. Sie sollen zudem erzieherisch befähigt und in der Jugenderziehung erfahren sein. Die Stadt- und Verbandsgemeindeverwaltungen sollen bis zum 25. April mindestens je zwei Frauen und zwei Männer für die Vorschlagslisten benennen. Interessierte Bürgerinnen können sich bis Dienstag, 25. April, direkt bei der Kreisverwaltung Germersheim – Kreisjugendamt – 17er Straße 1, Germersheim oder per Mail an s.ball@kreis-germersheim.de bewerben.