Hinweise auf eine Kinder- oder Jugendbande liegen der Polizei zwar nicht vor, dennoch sucht sie Zeugen, die eventuell etwas beobachtet haben. Denn am Dienstag gegen 14.50 Uhr kam es zwischen Kindern und Jugendlichen am Bahnhof in Kandel zu einem Streit. Ein 13-Jähriger wurde nach Polizeiangaben zunächst von einem etwa 16 Jahre alten Täter beleidigt. Als sich die 15-jährige Begleiterin des 13-Jährigen schützend vor ihn stellte, wurde ihr von dem 16-Jährigen gedroht, sie ins Gleisbett zu stoßen. Der 16-jährige Täter wird beschrieben als 1,70 Meter groß, schmale Statur, braune Haare, welche im Stirnbereich gelockt sind und südländisches Aussehen. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, sollen sich bei der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de melden.