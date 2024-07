Mehrere Diebstähle von BMW-Fahrzeugemblemen wurden der Polizei am Dienstagabend gemeldet. Zeugenaussagen zufolge seien zwei Kinder/Jugendliche für die Taten verantwortlich. Dank eines aufmerksamen Bürgers konnte ein Tatverdächtiger bei einem weiteren Diebstahl auf frischer Tat ertappt werden, informierte die Polizei. Bei ihm wurden acht solcher Embleme festgestellt. Der zweite Täter wurde ebenfalls ermittelt. Die beiden Langfinger aus Kandel und Herxheimweyher (13 und 14 Jahre alt) wurden ihren Eltern überstellt. Strafverfahren wurden eingeleitet. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei in Wörth in Verbindung zu setzen, Telefon 07271 92210, E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de.