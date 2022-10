Als Starterprojekt für die Spielleitplanung der Stadt Wörth sollen im Ortsbezirk Maximiliansau zunächst drei Sportgeräte aufgestellt werden.

Angeschafft werden sollen eine Beinpresse, ein Crosstrainer sowie eine Kraftstation genau am südlichen Ende der Cany-Barville-Anlage (ehemaliges „Schachbrett“). Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 8000 Euro und werden aus den Mitteln der Spielleitplanung und aus dem Projekt „Demokratie leben“ finanziert. Montiert werden die Geräte durch Mitarbeiter des städtischen Bauhofes.

Wesentliches Element der Spielleitplanung ist die Beteiligung der Bürger, hier der Kinder und Jugendlichen. Sie sollen nutzerspezifische Hinweise, Anregungen und Kritiken geben, die die Stadt als Grundlage für die weitere Planung übernehmen will. In Maximiliansau fanden in den vergangenen Monaten Streifzüge der Grundschulkinder sowie Jugendforen statt, wie bei der Sitzung des Ortsbeirates am Donnerstag zu hören war. Um zu unterstreichen, dass man die Wünsche der Kinder und Jugendlichen auch ernst nimmt, müssen bis zum Ende des Förderzeitraumes am 30. Juni kommenden Jahres die Starterprojekte in den vier Ortsbezirken umgesetzt werden.

Insgesamt hat das Projekt eine „jugendfreundliche Stadtentwicklung“ zum Ziel. Die Beteiligung der jungen Menschen erfolgte im Sommer bei Jugendkonferenzen. Diese fanden statt am 7. Juni für Wörth und Büchelberg und am 8. und 13. Juli für die Ortsbezirke Schaidt und Maximiliansau.

Moderiert wurden diese durch Jeanettte Burkhardt von der Initiative „Partnerschaft für Demokratie Wörth am Rhein“. Sie ist im Rahmen des Bundesförderprogrammes „Demokratie leben“ in Wörth tätig. Mit dabei waren auch Harald Haaß vom Jugendzentrum Wörth, sowie Peter Apel und David Knospe vom Büro „StadtKinder“ sowie Achim Heck von der Stadtverwaltung in Wörth.

Wie Ortsvorsteher Jochen Schaaf (SPD) mitteilte, setzte sich bei den engagierten Jugendlichen aus Maximiliansau in der Jugendkonferenz der Wunsch nach einer „Outdoor-Fitness-Anlage“ durch. Dieser Vorschlag deckte sich mit dem, was schon bei der zuvor gelaufenen Auftaktveranstaltung für alle Altersgruppen und dem Jugendforum. Als Standort hatte die Stadtverwaltung Wörth ursprünglich den Festplatz favorisiert. Der Ortsbeirat kam jedoch überein, die ersten drei Sportgeräte im Bereich der Platzaufweitung der Cany-Barville-Anlage aufzustellen. Weitere Geräte seien allerdings wünschenswert, war aus den Reihen des Ortsbeirates zu hören.