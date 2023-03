Ein 71-Jähriger lebt noch. Das hat er jungen Menschen zu verdanken, die sich am Samstag auch vom Regenwetter nicht vom Müllsammeln aufhalten ließen. „Ehrenamtliches Engagement kann Leben retten - und das manchmal auf sehr kuriose und unerwartete Weise“. Das schreibt Felix Mack von der Freiwilligen Feuerwehr Kandel am Wochenende in einer Mitteilung. Denn eigentlich wollten die Jugendlichen der Feuerwehr Kandel nur im Rahmen der „Aktion Saubere Landschaft“ ihrem Heimatort etwas Gutes tun.

Am Morgen des 25. März regnete es in Kandel in Strömen, und beinahe wäre die Aktion abgesagt worden, so Mack. Aber als sich das Wetter besserte, machte sich die Jugendfeuerwehr doch auf dem Weg zu ihrem Einsatzort. Ziel sei es gewesen, den Mitfahrerparkplatz bei der Anschlussstelle Kandel-Mitte von Müll zu befreien.

Als die jungen Frauen und Männer aus einem dichten Gestrüpp große Mengen Müll zogen, nahmen die Jugendlichen plötzlich eine Bewegung wahr: in den Sträuchern, zwischen Müll und Unrat, völlig durchnässt und unterkühlt lag ein Mensch. Zusammen mit den erwachsenen Betreuern der Feuerwehr wurde die Lage erkundet, parallel dazu der Rettungsdienst und die Polizei gerufen, denn die männliche Person konnte sich nicht mehr bewegen und auch nicht verständlich machen.

Nachdem die Notfallsanitäter eine Erstversorgung vorgenommen hatten, wurde der Mann von der Feuerwehr mit einer Schleifkorbtrage aus dem unwegsamen Gelände gerettet. Es stellte sich heraus, dass der 71-Jährige am 20. März aus dem Krankenhaus entlassen und seitdem vermisst worden war. Wie lange er bereits im Bereich des Parkplatzes lag, ist nicht bekannt. Nach der Bergung wurde er den Angaben der Polizei Wörth zufolge wieder in ein Krankenhaus gebracht.