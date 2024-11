Das Steuerbüro Schmidt feiert dieses Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Gegründet im Jahr 1974 von Dieter Klaus Schmidt, hat sich die Kanzlei zu einem Familienunternehmen entwickelt.

Seit 2001 ist Wolfgang Schmidt Teil der Kanzlei in der Hauptstraße 55, die er seit 2016 eigenständig führt. „Bei der Gründung war ich zwar erst zwei Jahre alt und kann mich deshalb nicht erinnern, aber ich bin in und mit dem Steuerbüro aufgewachsen“, erzählt Wolfgang Schmidt. Tatsächlich war die Steuerkanzlei ein ständiger Begleiter im Familienleben, nicht zuletzt, weil auch Wolfgangs Mutter Erika unterstützte und mitarbeitete.

Der berufliche Weg von Wolfgang Schmidt schien vorgezeichnet: Nach dem Studium zum Diplom-Betriebswirt (BA) und dem Bestehen der Steuerberaterprüfung trat er in die Fußstapfen seines Vaters. Lange Jahre bestand neben der Niederlassung in Kandel auch eine Zweigstelle in Kaiserslautern. Aus dieser Zeit bestehen noch heute Mandatsverhältnisse.

Begonnen wurde mit drei Mitarbeitenden, heute gehören neben Ehefrau Rebecca inzwischen 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Team. Die Kanzleimandate gehören allen Wirtschaftsbereichen an – von Apotheken über Handwerk und Handel bis hin zu Schornsteinfegern und Zimmereibetrieben – und umfassen dabei verschiedene Unternehmensformen, vom eingetragenen Kaufmann bis hin zur GmbH. Betreut werden zudem auch alle anderen Steuerpflichtigen, die eine steuerliche Beratung in Anspruch nehmen möchten, wie beispielsweise Privatleute mit Einkommensteuererklärungen oder erbschaftsteuerlichen Fragestellungen.

Die Tätigkeit sei auch wegen der zeitnahe Auseinandersetzung mit Gesetzesänderungen, Kommentaren und relevanten Gerichtsurteilen anspruchsvoll, aber interessant, sagt Schmidt. Das zeigt sich auch in der Berufswahl der nächsten Generation: Tochter Sara (25 Jahre) und Sohn Nils (23 Jahre) sind nach ihrem absolvierten dualen Studium, mit Abschluss als Bachelor of Arts im Bereich Steuern und Prüfungswesen, ebenfalls in der Kanzlei tätig. Schon als Kinder hatten sie im Büro ihren eigenen Malordner und spielten „Büro“, indem sie mit Textmarkern unterstrichen und bei ihrem Vater und Opa auf der Mandantenseite saßen. Nun sind sie auch bei der Feier für die treuen Mandanten dabei.