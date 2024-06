Seit einem halben Jahrhundert gibt es im Zentrum von Maximiliansau die Tulla-Apotheke. Gefeiert wird das Jubiläum am Mittwoch.

„Unsere Jubiläumsfeier ist unsere Art, Danke zu sagen und unsere Wertschätzung für unsere Kunden zu zeigen“, sagt Inhaberin Johanna Gemenetzi, die neben der Tulla-Apotheke auch die Apotheke im Maximiliancenter, die Olympia-Apotheke in Wörth und die Easy-Apotheke in Knielingen betreibt. Die 50-Jahr-Feier der Tulla-Apotheke sei nicht nur eine Gelegenheit, „unsere Geschichte zu feiern, sondern auch in die Zukunft zu blicken“, in der weiterhin der Service und die Beratung im Mittelpunkt stehen sollen, so Gemenetzi.

Gefeiert wird am Mittwoch, 5. Juni, von 11 bis 16 Uhr mit einem Glas Secco gratis für die Kunden. Außerdem gibt es Infostände, Gewinnspiele und eine Malaktion für Kinder. Das Café Herzstück serviert Secco, Softdrinks und Hotdogs.

Die ganze Jubiläumswoche über gibt es Rabatte. Die Kunden können dabei ihren Jubiläumsrabatt selbst erwürfeln. Die Rabattakrion gilt laut Mitteilung der Apotheke nur für nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel.