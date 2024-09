Jennifer Nauerth wurde bei der konstituierenden Sitzung des Ortsgemeinderates Erlenbach zur ersten Beigeordneten gewählt und vertritt künftig den Ortsbürgermeister Mike Wünstel.

Wünstel war bei der Kommunalwahl ohne Gegenkandidaten in seinem Amt bestätigt worden. Nauerth hatte bei der Mehrheitswahl das zweitbeste Stimmenergebnis (nach Mike Wünstel) erzielt und tritt die Nachfolge von Uwe Mühldorfer an, der nicht mehr für den Ortsgemeinderat kandidiert hatte und Erlenbach künftig im Verbandsgemeinderat vertreten wird. Auf Jennifer Nauerth entfielen 10 Stimmen, ein Ratsmitglied enthielt sich der Stimme und eines stimmte mit Nein.

Blick in die Ratssitzung. Foto: Fritz Hock

In der Hauptsatzung, die einstimmig beschlossen wurde, ist auch geregelt, dass die erste Beigeordnete einen eigenen Geschäftsbereich verwalten wird und dafür eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 30 Prozent des Satzes für den ehrenamtlichen Ortsbürgermeister bekommt. Welcher Bereich das sein wird, soll in der nächsten Sitzung bekanntgegeben werden, sagte Wünstel.

Drei langjährige Ratsmitglieder verabschiedet

Zu Beginn der Sitzung verabschiedete der Ortsbürgermeister Markus Wolf und Falk Werner aus dem Ortsgemeinderat. Zehn Jahre lang war auch Uwe Mühldorfer Ratsmitglied und übte darüber hinaus sechs Jahre lang auch das Amt des ersten Beigeordneten aus. Wünstel dankte den drei ausgeschiedenen Ratsmitgliedern für deren Einsatz für Erlenbach, der auch von den anwesenden Zuhörern mit langem Applaus bedacht wurde. Mühldorfer habe als Beigeordneter nicht nur in seinem Geschäftsbereich vieles bewegt, sondern sei auch bei zahlreichen Projekten beteiligt gewesen, die man gar nicht alle aufzählen könne, so Wünstel.

Verabschiedung von drei Ratsmitgliedern. Foto: Fritz Hock

Bürgermeister Volker Poß von der Verbandsgemeinde Kandel beglückwünschte nicht nur den erneut gewählten Ortsbürgermeister und seine neue Beigeordnete zur Wahl, sondern sprach auch den Ratsmitgliedern ausdrücklich seinen Dank aus für all die Arbeit, die sie in ihrer Freizeit für ihre Gemeinde leisten. Dieses Engagement könne man nicht hoch genug veranschlagen.