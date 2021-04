Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 518 bestätigte positive Fälle, die Gesamtzahl beläuft sich auf 5076 Infizierte seit Beginn der Pandemie (+ 29 Fälle). Neu betroffene Einrichtungen sind laut Gesundheitsamt: IGS Kandel, Grundschule Dorschberg in Wörth, Realschule Plus Lingenfeld (je ein positiver Fall, die Kontaktpersonen sind in Quarantäne).

Die Sieben-Tages-Inzidenz bezogen auf 100.000 Einwohner liegt dem Landesuntersuchungsamt zufolge bei 145,7 (Stand 27. April, 14.10 Uhr). Am Montag lag die Inzidenz bei 155,8.

STATISTIK