#offengeht lautet erneut das Motto der bundesweiten Interkulturellen Woche, an der sich auch der Kreis Germersheim beteiligt. Von Mitte September bis Anfang Oktober bieten 23 Akteure – alleine oder in Kooperation – 36 Veranstaltungen an mehreren Veranstaltungsorten an, größtenteils wieder in Präsenz. Los geht es nach Mitteilung der Kreisverwaltung am Dienstag, 13. September, mit einem offenen Kreativ-Workshop des Teilhabezentrums Wörth, der in zwei Wochen in einer Ausstellung mündet. In der nächsten Woche geht es weiter mit internen Veranstaltungen einiger Kitas im Landkreis, Ausstellungen, Filmvorführungen, Musik und vielen Möglichkeiten zum gemeinsamen Austausch. Ab Montag, 26. September, finden Ausstellungen, Spiel- und Spaßnachmittage, Fotoprojekte, gemeinsames Singen und Kochen, Lesungen sowie Film- und Theatervorführungen statt. Enden wird die Interkulturelle Woche am Sonntag, 2. Oktober, mit einer Fahrradsternfahrt unter dem Motto „Zusammen leben, zusammen radeln, zusammen wachsen“. Ziel der Tour ist ein interkulturelles Picknick auf dem TSG-Platz in Jockgrim. Ebenfalls an diesem Tag lädt die Initiative „Talente fördern“ gemeinsam mit ukrainischen Gastgebenden unter dem Motto „Laskavo prosimo – Herzlich willkommen!“ alle Interessierten zum gemeinsamen Austausch bei einem ukrainischen Essen ein. Musikalisch begleitet wird das Treffen vom Chor „Nadia“. Auch die Stadt Wörth beteiligt sich an diesem Tag gemeinsam mit dem Vorstand des Beirates für Migration und Integration sowie vielen weiteren Partnern mit einem großen Fest mit vielen Angeboten in und um die Festhalle Wörth.

Das gedruckte Programmheft gibt es bei den Akteuren der Interkulturellen Woche, Stadt- und Verbandsgemeindeverwaltungen sowie im Büro für Migration und Integration (Kreisverwaltung Germersheim, 17er Straße 1, 8. Stock). Online findet sich das Programm unter www.kreis-germersheim.de/ikw oder über die integreat.app unter https://integreat.app/germersheim/de/events/interkulturelle-woche-vom-13-september-bis-02-oktober-2022 zur Verfügung. Weitere Infos zur bundesweiten Interkulturellen Woche unter www.interkulturellewoche.de.