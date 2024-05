Die Lebenshilfe Germersheim feiert ihr 60-jähriges Bestehen am Mittwoch, 8. Mai, mit einer Podiumsdiskussion zum Thema „Inklusion – zwischen Wunsch und Wirklichkeit“ um 19 Uhr in der Festhalle Wörth. Wie sieht der Alltag von Menschen mit Behinderungen aus? Sind sie angekommen in der Mitte der Gesellschaft? Wie normal ist es geworden, dass Kinder mit Behinderung in die Schule und Kita vor Ort gehen oder Erwachsene mit Beeinträchtigung eine Arbeitsstelle auf dem ersten Arbeitsmarkt finden? Diese Fragen werden aufgeworfen.

Heinz Becker, Sozialpädagoge und Wegbereiter der Inklusion aus Bremen, wird in einem einführenden Vortrag einige Aspekte der Inklusion beleuchten. In der anschließenden Podiumsdiskussion werden Vertreterinnen und Vertreter unterschiedlicher Lebensbereiche von Erfolgen und Schwierigkeiten berichten. Die aktive Beteiligung des Publikums ist erwünscht. Thomas Gebhart, Bundestagsabgeordneter und Vorstandsmitglied der Lebenshilfe Kreis Germersheim, übernimmt die Moderation. Der Eintritt ist frei, alle Interessierten sind eingeladen.