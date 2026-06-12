Die elektronische Patientenakte wird derzeit in vielen Arztpraxen und Kliniken eingeführt. Nähere Informationen hierüber gibt es jetzt in zwei Veranstaltungen, zu denen der Seniorenbeirat der Stadt Wörth einlädt. Am Mittwoch, 17. Juni im Bürgerhaus Schaidt findet der erste Informationsabend statt. Referent ist der ausgebildete ePA-Coach RLP (Berater zur Einführung der elektronischen Patientenakte in Rheinland-Pfalz), Thomas Kirschenmann. Wie er der Rheinpfalz gegenüber sagte, sei das Thema interessant für Menschen jeden Alters. Alle müssten wissen, was es mit der ePA auf sich hat. Neben Kirschenmann wird ein weiterer ePA-Coach RLP anwesend sein. Antworten werden gegeben zu Fragen wie der zur Sicherheit der ePA, oder dazu, was die Versicherten dafür oder dagegen tun müssen. Auch wird informiert darüber, wer welche Daten einpflegt, wer Einsicht nehmen kann und wer bei der Einrichtung behilflich sein kann. Geplant sei, so Thomas Kirschenmann, das Thema auch bei einer Veranstaltung am 16. September im Mehrgenerationenhaus in Wörth zu behandeln. Eingeladen ist die gesamte Bevölkerung.