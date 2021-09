Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 269 bestätigte positive Fälle, die Gesamtzahl beläuft sich auf 6472 Infizierte seit Beginn der Pandemie. Seit Freitag wurden 34 neue Fälle registriert. (Stand 20. September 2021, 12.30 Uhr). Das Landesuntersuchungsamt meldet für den Kreis Germersheim am Montag eine 7-Tage-Inzidenz von 101,5. Für den Kreis gilt trotz Überschreitung der 100-er-Grenze die Warnstufe 1. Die Hospitalisierungsinzidenz, Aufnahme ins Krankenhaus in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt im Versorgungsgebiet Rheinpfalz (Vorderpfalz) bei 1,7. Der Anteil von Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen liegt landesweit bei 4,52 Prozent. Für das Versorgungsgebiet Rheinpfalz (Vorderpfalz) gibt es beim Landesuntersuchungsamt keine eigene Angabe.

Nach der 26. Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz verändert sich eine Warnstufe, wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinanderfolgenden Werktagen jeweils zwei der drei Leitindikatoren mindestens den in der Verordnung festgelegten Wertebereich erreichen.

Statistik

Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 421 Infizierte seit Beginn der Pandemie/12 aktuell infizierte Personen/ 388 Genesene/ 21 an oder mit Covid-19 Verstorbene

Wörth: 1010/32/970/8

VG Kandel: 557/17/535/5

VG Jockgrim: 666/26/626/14

VG Rülzheim: 614/21/584/9

VG Bellheim: 713/23/662/28

Germersheim: 1599/105/1476/18

VG Lingenfeld: 892/33/836/23

Kreis GER: 6472/269/6077/126.