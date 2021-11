33 Autofahrer haben die Polizisten der Inspektion Wörth in etwas mehr als drei Stunden verwarnt. Am ersten Kontrolltag ihrer Kontrollwoche beanstandeten die Polizisten an der Bundesautobahnausfahrt Kandel-Nord und an der Einfahrt zum Industriegebiet Kandel-Minderslachen zwischen 9.30 und 12.50 Uhr 33 Fahrzeugführer. Wegen Missachtung des Stopp-Schildes wurden 18 Autofahrer belangt, wegen Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes sieben und wegen Verstoßes gegen das Handyverbot vier. Weiterhin wurde an vier Fahrzeugen Mängel festgestellt.

Zuvor haben Polizisten der Inspektion die Schulwege beim Europa-Gymnasium in Wörth und an der IGS Kandel in der Zeit von 7 bis 8.30 überwacht. Insgesamt 35 Autofahrerinnen und Autofahrer wurden wegen unterschiedlicher Fehlverhalten beanstandet. Am auffälligsten war das Befahren, beziehungsweise Halten von und auf Gehwegen beim zur Schule bringen im Bereich des Europa-Gymnasiums Wörth mit 18 Beanstandungen, davon drei Mal die Missachtung eines Durchfahrtverbotes. In den meisten Fällen blieb es bei einem verkehrserzieherischen Gespräch. Weiterhin wurden an 12 Fahrzeugen Mängel festgestellt, die in der Einleitung eines Mängelberichtsverfahrens mündeten.