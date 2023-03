In Kandel fängt Ostern schon früher an. Etwa 35 Aussteller haben ihr Kommen zum Kandler Ostereiermarkt am Wochenende zugesagt und präsentieren in der Bienwaldhalle kunstvoll gestaltete Ostereier und österliche Accessoires. Eier von Strauß, Gans, Nandu, Kranich, Ente, Schwan, Sittich, Huhn und Wachtel, verziert in den verschiedensten Varianten, werden angeboten. Sie sind kunstvoll bemalt, dekoriert mit Perlen, Gold, Strass und Scherenschnitten, umklöppelt oder bearbeitet mit Gravur-, Patchwork-, Tiffany-, Löt- oder Decoupagetechnik. Das Angebot wird abgerundet mit österlichen Accessoires wie Türkränze, Keramikminiaturen oder Porzellaneier. In österlicher Atmosphäre werden die Besucher auf die bevorstehende Osterzeit eingestimmt.

Der TSV Kandel (Abteilung Tischtennis) verwöhnt mit einer reichhaltigen Kuchentafel, Kaffee und kalten Getränken.

„Der Ostereiermarkt als einziger Kandler Markt in überdachter Halle eröffnet 2023 wieder die Kandler Marktsaison. Der Markt rund ums Ei bietet eine gute Mischung aus Einkaufsspaß und Ausstellung“, so Stadtbürgermeister Michael Niedermeier (CDU). Der Eintritt ist frei.

Öffnungszeiten



Samstag, 4., und Sonntag, 5. März, 11 bis 18 Uhr, Bienwaldhalle Kandel. Eintritt frei.