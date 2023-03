Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für eine erneute Öffnung des Impfzentrums in Wörth hat sich am Montag Landrat Fritz Brechtel (CDU) ausgesprochen. Der Kreisausschuss unterstützt seine Bitte. Allerdings gab es auch Kritik an der Pandemiebekämpfung des Landes und des Bundes.

Mit einer Inzidenz von über 300 lag der Kreis am Montag an der Spitze in Rheinland-Pfalz. „Das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange“, sagte Landrat Fritz Brechtel. „Die