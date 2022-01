Am Freitag, 28. Januar, macht der Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz Station in Wörth. Von 9 bis 17 Uhr werden an der Festhalle Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen angeboten. Es stehen die Vakzine von Johnson & Johnson, Biontech und Moderna zur Verfügung. Personen ab 12 Jahren können in Begleitung eines Erziehungsberechtigten eine Coronaimpfung erhalten. Jugendliche zwischen 16 bis 18 Jahren benötigen eine schriftliche Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten. Impflinge bis zum 30. Lebensjahr erhalten grundsätzlich den Impfstoff von Biontech, ältere im Regelfall den Impfstoff von Moderna oder Johnson & Johnson. Ein Personalausweis ist mitzubringen.