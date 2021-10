Hingehen, Personalausweis zeigen, Schutzimpfung erhalten – ganz nach diesem Motto wird das mobile Impfbusteam ohne Terminvergabe am Freitag, 15. Oktober, von 9 bis 17 Uhr in Kandel in der Jahnstraße 20 (IGS) impfen. Es stehen hierbei die Impfstoffe von Johnson & Johnson und Biontech sowie teilweise von Moderna zur Verfügung. Die Sonderimpfaktion wird in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz umgesetzt. Da die Impfbusse nicht stufenlos zugänglich sind, wird in unmittelbarer Nähe barrierefrei eine Impfung angeboten. Bei Bedarf können hierfür die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Impfteams vor Ort angesprochen werden. Ein Ausweis ist für die Impfung notwendig.