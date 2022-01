Die Asklepios Südpfalzklinik und das Asklepios MVZ Rheinland-Pfalz bieten für Samstag, 22. Januar, von 9 bis 14.30 Uhr in Kandel eine Impfaktion an. Der große Konferenzraum I im Erdgeschoss der Klinik biete genug Platz, um möglichst viele Interessierte an diesem Tag zu empfangen, heißt es von der Klinik. Angeboten werden Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen mit den Impfstoffen Biontech Pfizer oder Moderna. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Alle, die sich impfen lassen möchten, müssen ihre Versichertenkarte, ihren Impfpass sowie den ausgefüllten Aufklärungs- sowie Anamnesebogen sowie die Einwilligungserklärung mitbringen. Eine nicht benötigte aber mögliche Online-Terminvergabe und Download-Dokumente gibt es unter https://anny.co/b/book/asklepios.