Am Samstagmittag gegen 15 Uhr fuhr ein Autofahrer in Wörth in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße auf ein vorausfahrendes Fahrzeug auf und flüchtete anschließend vom Unfallort Richtung Langenberg. Die Fahrerin des geschädigten Autos konnte dem Flüchtigen nur bis zum Langenberg folgen. Dieser setzte seine Fahrt in auffälliger Weise über die K 15 Richtung Schaidt fort, wo er wiederum durch seine Fahrweise auffiel und gemeldet wurde. Der Fahrer verursachte dann nochmals auf der L 546, Höhe Kapsweyer einen Unfall, als er einem abbremsenden Wagen auffuhr. Der Unfallverursacher war stark alkoholisiert. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 4,4 Promille. An den beteiligten Autos entstand ein Sachschaden von circa 20.000 Euro. Glücklicherweise sei niemand verletzt worden, so die Polizei. Nach der Blutentnahme und der Einbehaltung des Führerscheins konnte der Mann in einem Taxi den Nachhauseweg antreten. Möglicherweise wurden auf der Strecke weitere Fahrzeugführer gefährdet. Diese sollen sich bei der Polizeiinspektion Wörth melden.