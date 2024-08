Ein exklusives Sortiment jenseits der Massenware im Supermarkt will Bianca Machauer ihren Kunden bieten. Im „Goldmädchen“ gibt es Feinkost und selbst gebrannte Spirituosen. Am Samstag wird der Laden in der Bellheimer Hammerstraße eröffnet.

Bianca Machauer und ihr Mann Filip leben seit drei Jahren in Bellheim. In Baden-Württemberg betrieben die beiden vorher 10 Jahre lang ein Restaurant, das ebenfalls „Goldmädchen“ hieß. Mit Mitte 30 haben sich die beiden entschlossen, beruflich noch mal eine andere Richtung einzuschlagen.

In der Verkaufsfläche gegenüber der VR-Bank war früher ein Sonnenstudio. Das Ehepaar renoviert die Immobilie seit April nach ihrem Geschmack. Wenige Tage vor der Eröffnung ist ein gewisses Flair bereits spürbar. Das „Goldmädchen“ soll genauso individuell werden wie die Produkte, die angeboten werden. Zitronenpesto, Feigensenf oder Apfelbalsamessig finden sich eher nicht im Massenhandel.

Machauer weiß, dass es der Einzelhandel in Zeiten von Amazon und Co. nicht einfach hat. Aber genau deshalb möchte sie jetzt ins Geschäft einsteigen. „Wir wollen uns diesem Trend entgegen setzen. Wir sehen, dass die Leute mehr Wert auf qualitative Lebensmittel legen. Bei uns kann man die Produkte noch in die Hand nehmen und auch mal probieren. Der persönliche Kontakt ist uns sehr wichtig.“ Ideen, aber noch keine festen Pläne hat Machauer, was Events in ihrem Laden angeht. Whiskeyproben, Feinkostproben, Geburtstage oder Firmenfeiern im kleineren Rahmen könnten kommen, wenn der Stress um die Eröffnung sich gelegt hat.

Brennerei im Schwarzwald

Ein Markenzeichen sollen die selbst hergestellten Spirituosen werden. Whiskey, Gin, Rum, Eierlikör und mehr stehen, versehen mit dem Goldmädchenlabel, in den Regalen. Das hat auch romantische Gründe: „Wir waren in der Jugendzeit schonmal liiert, und haben uns dann als Erwachsene bei einer Whiskeyprobe wiedergefunden“, erzählt Machauer. Ein Freund ihres Mannes betreibt eine Brennerei im Schwarzwald. Zu ihrem Geburtstag überraschte ihr Filip sie dann mit einer Flasche selbstgebranntem Whiskey, natürlich mit Goldmädchen-Etikett. Ab da war die Leidenschaft für die Spirituosenherstellung geweckt.

Nach monatelanger Arbeit, Planung und Vorbereitung öffnet das „Goldmädchen“ am Samstag, 10. August, um 11 Uhr.

Info

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 11 bis 18 Uhr.

https://goldmaedchen-shop.de/