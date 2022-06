Von den 83 seit Juni 2021 an oder mit Corona Verstorbenen waren 25 mindestens zweimal geimpft, 16 ungeimpft, zwei unvollständig (einmal) geimpft und 40 hatten einen unklaren Impfstatus. Das teilte die Kreisverwaltung auf eine Anfrage des Kreisverbands der Partei Die Linke mit. Wobei seitens der Verwaltung darauf verwiesen wird, dass es keine gesetzliche Verpflichtung gibt, seinen Impfstatus dem Gesundheitsamt mitzuteilen. Was die Häufigkeit der coronabedingten Todesfälle in den vergangenen zwölf Monaten anbetrifft, so ragen der Dezember (30), November (19), März (10) und Januar (9) hervor. In den übrigen Monaten waren jeweils nur zwischen null und sechs Tote zu beklagen. Bezogen auf Altersgruppen waren von den Todesfällen besonders die 80- bis 89-Jährigen (34) betroffen, gefolgt von den 90- bis 99-Jährigen (23) und den 70- bis 79-Jährigen (14). Die übrigen Altersgruppen zwischen 30 und 69 waren deutlich weniger betroffen. 30 der 83 Verstorbenen bewohnten laut Kreisverwaltung zuvor eine Einrichtung.