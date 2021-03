Nachdem im Vorfeld klar war, dass keine offizielle Abiturfeier in der Bienwaldhalle Kandel mit Eltern, Lehrkräften und Ehrengästen stattfinden kann, hat die Integrierte Gesamtschule Kandel zu drei nach Stammkursen getrennten Feiern in die Aula eingeladen. In diesem Rahmen bekamen am Mittwoch, 24. März alle 56 zur mündlichen Prüfung angetretenen Abiturientinnen und Abiturienten der IGS Kandel ihr Abiturzeugnis aus der Hand des Schulleiters Wolfgang Poggel und des MSS-Leiters Stephan Venter. Genauer: Sie nahmen ihr Zeugnis vom Übergabetisch, damit der Abstand gewahrt blieb.

Als Jahrgangsbeste wurden Madita Runck und Nele Bentz mit einem Notendurchschnitt von 1,0 geehrt.

15 Abiturientinnen und Abiturienten hatten die 1 vor dem Komma. Insgesamt erzielte der Jahrgang 2021 den besten Gesamtschnitt in der Geschichte der IGS Kandel, gemäß ihrem Motto: „CoronAbi, mit Abstand die Besten“.

Den Preis für vorbildlichen Einsatz für die Schulgemeinschaft erhielt Luisa Muschler. Für ihren engagierten Einsatz in der SV wurden Madita Runck und Moritz Knöller geehrt. Mit dem Scheffelpreis der Literarischen Gesellschaft für besonderes Interesse im Fachbereich Deutsch wurde Madita Runck ausgezeichnet.

Weitere Schulpreise für herausragende Leistungen wurden Lilli Dietenbeck, Madita Runck und Lea Skrowonski (Englisch), Jasmin Denkmann, Daniel Rocker, Madita Runck und Simon Schwarz (Deutsch), Simon Schwarz (Mathematik), Nele Bentz (Biologie), Jasmin Denkmann, Simon Gaab und Tim Quenzer (Physik) Jule Reiser (Erdkunde), Lea Zimmermann (Sozialkunde), Daniel Rocker und Madita Runck (Geschichte), Jasmin Denkmann (Musik), Nele Bentz und Lea Heiner (Bildende Kunst), Liv Bentz und Daniel Rocker (Darstellendes Spiel), Tim Quenzer (Informatik). Rico Gemmar und Jakob Weinert (Sport) verliehen Madita Runck, Nele Bentz, Simon Schwarz, Amy Bentz, Daniel Rocker sowie Jasmin Denkmann wurden für besondere Leistungen im Abitur ausgezeichnet.

Die Preise wurden der Schule unter anderem von Landrat Fritz Brechtel, der Firma ITK, der Stiftung Pfalzmetall, der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, sowie der Gesellschaft Deutscher Chemiker zur Verfügung gestellt.