„Ich betreue Schüler schon seit vielen Jahren beim Planspiel Börse der Sparkassen. Noch nie hatte ich eine in Deutschland so gut platzierte Gruppe dabei“, erzählt Lehrer Mark Willich von der IGS Kandel. Platz zwei und drei gingen nach Landau.

Seine Spielgruppe „Die Grinder“ vom Wahlpflichtfach „Kommunikation und Medien“ der Jahrgangsstufe 10 der IGS Kandel landete unter 150 Depots (468 Teilnehmer in 207 Teams) der Sparkasse Südpfalz auf Platz eins. Im Verband der Sparkassen in Rheinland-Pfalz belegte sie Platz fünf, in ganz Deutschland unter 30.000 Depots und mehr als 100.000 Teilnehmern den 175. Platz. Zu diesem Team gehörten Jonas Klötzel, Marlon Hoock, Jan Ermel und Simon Wettstein.

„Unser Lehrer, Herr Willich hat uns die Anregung gegeben mitzuspielen. In unserem Wahlpflichtfach waren wir fünf Gruppen, in der Schule insgesamt 22“, erläuterte Jan. „Am Anfang waren wir ziemlich planlos, unsere Aktien sind gefallen“, warf Jonas ein. „Wir hatten unter anderem auf Wasserstoffaktien in Norwegen gesetzt, die Firma meldete danach Insolvenz an“, fügt Simon an. „Wir haben uns dann über die sozialen Medien, über sogenannte Liker informiert und das hat gut geklappt“, meint Marlon.

450 Euro Siegprämie

Die vier Spieler hatten anfangs einen Depotwert von 50.000 Euro, den sie während der Spielzeit von 17 Wochen um 25 Prozent auf knapp 62.000 Euro steigerten. Sie erspielten sich damit eine Siegprämie von 300 Euro von der Sparkasse Südpfalz. Für Platz fünf im Sparkassen-Verband Rheinland-Pfalz gab es noch 150 Euro dazu. Zudem hatte die Gruppe auch in Nachhaltigkeitsaktien von Unternehmen investiert und dabei 5700 Euro Gewinn erzielt, was auch Platz eins im Ranking bedeutete.

„In dieser turbulenten Börsenzeit setzten die vier Spieler vor allem auf den weltweit führenden Anbieter für KI-Computing NVIDIA (22 Prozent Plus) sowie auf den Halbleiterhersteller AMD (55 Prozent Plus). Rheinmetall, Adidas und Nike waren ebenfalls ein Bestandteil des Depots. Sie hatten ein glückliches Händchen. Das war schon mitreißend. Wenn sie ein Plus gemacht haben, bekamen sie von mir auch entsprechend gute Noten aufgeschrieben“, freut sich der Lehrer. „Aber wenn wir unser eigenes Geld investieren müssten, würden wir so manches Risiko nicht so schnell eingehen“, bemerkten die vier Jugendlichen gleich an.

Ehrung bei Feierstunde

„Als Sparkasse Südpfalz ist es uns ein zentrales Anliegen, die finanzielle Bildung der jungen Generation in unserem Geschäftsgebiet zu fördern, damit ihr in Zukunft eigene Finanzentscheidungen fundiert treffen könnt. Ich freue mich, dass ich den erfolgreichen Teams aus dem Geschäftsgebiet der Sparkasse Südpfalz persönlich gratulieren und euch eure Siegerurkunden übergeben darf. Ich hoffe, dass ihr einen Einblick in das Wie und Warum am Börsenmarkt erhalten habt und Spaß dabei hattet, einmal am Aktienmarkt mitzumischen“, sagte der für das Gebiet zuständige Marktdirektor Alexander Kindler und gratulierte den erfolgreichen Teilnehmern bei einer Ehrung – ebenso wie Schulleiterin Melanie Müller.

Auf den Plätzen zwei und drei beim Planspiel Börse landeten laut Sparkasse Südpfalz zwei Teams der IGS Landau: die „Kings of Stonks“ und die „InvestroBulls“.