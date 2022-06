13 ukrainische Schüler sind an der Carl-Benz-Gesamtschule Wörth (IGS) bereits gut integriert. „Es ist hier alles gut und vor allem interessant. Wir sind glücklich und zufrieden“, erzählen Stanislav, Lev und Stephan, drei Schüler aus der Ukraine. Sie besuchen seit etwa drei Monaten die 8. und 7. Klassen.

Bewundernswert sind die deutschen Sprachkenntnisse von Stanislav, der praktisch alles versteht und sich auch schon gut artikulieren kann. Er verrät, dass er bereits in seiner Heimat ein bisschen Deutsch gelernt hat, da einige Verwandte hier leben. Er hat gerade auch das 14-tägige Praktikum, das in der 8. Klassenstufe ansteht, bei einem Autohaus absolviert. Stolz berichtet er, was er dort alles machen durfte, was ihm viel Spaß bereitete.

In der IGS sind 13 ukrainische Schülerinnen und Schüler zwischen zehn und 16 Jahren, die den Unterricht der 5. bis 9. Klassen besuchen. Zusätzlich bekommen sie von verschiedenen Lehrkräften einige Stunden deutschen Sprachunterricht. „Sie sind vielfältig in den Schulalltag integriert und nehmen aktiv am Schulleben teil“, sagen die betreuenden Lehrer. So sind auch alle bei den anstehenden Klassenfahrten dabei. Die 5. Klassenstufe ist gerade aus Annweiler zurückgekommen. Danach hat der jüngere Bruder von Stanislav begeistert vom Trifels in seiner Familie berichtet. Ukrainische Schüler haben für die Schule bereits an sportlichen Veranstaltungen wie den Fußballturnieren zu „Jugend trainiert für Olympia“ erfolgreich teilgenommen. „Wir haben auch schon mehrere Freundschaften mit anderen Schülern geschlossen“, erzählen die drei Schüler.

Noch bevor die ukrainischen Schüler nach Wörth kamen, hatte die Schule eine Spendenaktion für ukrainische Kinder gestartet. Jeden Mittwoch verkaufte eine Klassenstufe in den Pausen selbstgebackene Kuchen und Muffins. Beachtliche 1400 Euro kamen so für ukrainische Kinder zusammen.