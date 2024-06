Samstagnacht hebelten bislang unbekannte Täter ein Toilettenfenster der Turnhalle der IGS Kandel auf und stiegen in das Gebäude ein. Nach bisherigem Erkenntnisstand wurden keine Gegenstände entwendet. Die Ermittlungen dauern allerdings noch an. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Wörth, 07271 92210, in Verbindung zu setzen.