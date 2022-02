Erst als Rentner zog es Hugo Balzer zu Farbe und Pinsel. Nun stellt der Wörther seine Werke im Zentrum für Kinder, Jugend und Familie (Kijufa) aus.

Als Fliesenlegermeister drückte er seine Kreativität in der Mosaikverlegung aus, vor zehn Jahren wandte er sich der Malerei zu – auf der Suche nach einem Hobby im Rentenalter. Er experimentierte mit Blei- und Ölmalstiften, machte einen Malkurs in Wörth und besucht mittlerweile seit neun Jahre Kurse der Volkshochschule Kandel. „Was ich in zehn Jahren Malerei gelernt habe, möchte ich nun zeigen“, sagt Hugo Balzer.

Balzer malt meist mit Öl-, manchmal mit Acrylfarben. Seinen Bildern verleiht er Perspektive, indem er einzelne Bereiche des Motivs spachtelt, bevor er diese bemalt. Sein Kelleratelier zeigt viele Werke mit Tiermotiven, wovon einige in der Ausstellung zu ehen sind. Neuere Arbeiten sind Porträts bekannter Persönlichkeiten.

Info

Ausstellung bis 5. März im Kijufa des DRK, Hauptstraße 78, in Kandel. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 9 bis 16 Uhr, Freitag 9 bis18 Uhr, Samstag 10 bis13 Uhr. Freitags von 15 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr mit Hugo Balzer persönlich.