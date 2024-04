Wegen akuter gesundheitlicher Probleme kann Hans Hruschka nicht mehr für das Amt des Stadtbürgermeisters in Kandel zur Verfügung stehen und muss seine Kandidatur zurückziehen. Das teilte der SPD-Ortsverein Kandel mit. Respekt, Dank und Anerkennung zollt die SPD Hruschka für seinen bisherigen Einsatz. Da solch ein Kandidat nicht so einfach ersetzt werden kann, hat der Vorstand beschlossen, ohne eigenen Bürgermeisterkandidaten in den weiteren Wahlkampf zu ziehen, teilten die beiden Vorsitzenden Armin Reinemuth und Volker Poß mit. Sehr froh sei die SPD darüber, dass Hruschka dennoch an vorderster Stelle der SPD-Liste für den Stadtrat kandidiert und sich auch weiterhin in die politische Arbeit einbringen will.