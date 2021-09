Am Samstagnachmittag wurden neue Holzfiguren in der Grünanlage zwischen Fischbrunnen und Pfortzer Wind aufgestellt – darunter Maulwurf, Eichhörnchen, Pilz und 2 Kürbisse. Am Sonntagmorgen waren, bis auf den Igel, alle Figuren verschwunden. So schnell, wie sie entwendet wurden, sind die Figuren nun jedoch wieder aufgetaucht.

Als er am Sonntag gegen 10 Uhr mit dem Fahrrad an der Stelle vorbei kam, entdeckte Stadtratsmitglied Mario Daum, dass die erst einen Tag davor aufgestellten Holzfiguren nicht mehr um das Blumenbeet stehen. Daum erstellte Beiträge auf Facebook und bat um Hinweise. „An den Figuren haben vielen Menschen gearbeitet, diese entworfen, angemalt. Sollte sich der Verdacht bestätigen, ist dies sehr traurig und ein Schlag ins Gesicht derjenigen, die ihre Freizeit aufwenden, um den Ort zu verschönern“, schrieb Daum zum vermuteten Diebstahl. Bei der Gestaltung der Figuren mit Herbstbezug hatten die Naturfreunde, Messdiener, Kita-Kinder, Mitglieder des Malerrings und weitere engagierte Maximiliansauer mitgewirkt.

Am Montagmorgen dann die Überraschung: Die Figuren sind zurück. Eine entsprechende Meldung aus der Facebook-Gruppe „Alle aus Maximiliansau“ konnte Daum bestätigen. Auch er hat die Herbst-Figuren am Montag auf seinem Weg zur Bahn gesehen. Sie müssen nur wieder so arrangiert werden, wie vorgesehen. Zerstört wurde augenscheinlich nichts.