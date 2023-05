Am Sonntag kam es in Kandel zu einem Verkehrsunfall. Der 46-jährige Radfahrer stürzte aufgrund der Witterung auf der nassen und dadurch rutschigen Holzbrücke zwischen der Saarstraße und dem Dierbachweg. Hierbei verletzte sich der Mann. Ob es eine schwerere Verletzung war ist laut Polizei nicht bekannt. Der Mann wurde zur Sicherheit zu weiteren Behandlungen in ein Krankenhaus in der Nähe gebracht .