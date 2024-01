Aufgrund der erwarteten heftigen Niederschläge wird auch der Rhein steigen. Am maßgeblichen Pegel Maxau gegenüber von Wörth wird ein Anstieg auf 7 Meter am Samstag erwartet, so die Prognose der Hochwasser-Vorhersagezentrale Karlsruhe. Rheinabwärts werden etwas zeitversetzt in Speyer bis zu knapp 6 Meter erwartet, in Mannheim um die 5 Meter. Die Hochwasser-Meldemarke wird bei 6,50 überschritten. Derzeit steht der Pegel noch bei 5,20 Meter. Der Stand eines Hochwassers, wie es statistisch alle zwei Jahre vorkommt (7,80 Meter), wird laut Prognose nicht erreicht.