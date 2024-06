Der Rhein wird am maßgeblichen Pegel Maxau ab Freitagmittag schnell steigen, so die Prognose der Hochwasser-Vorhersagezentrale Karlsruhe . Am Sonntag soll der Pegel um die Mittagszeit etwa 8,30 Meter erreichen. Das entspricht einem Hochwasser, wie es statistisch alle fünf Jahre vorkommt. Die Tendenz ist weiter steigend, bei 8,57 Meter wäre der Pegel eines zehnjährigen Hochwasser erreicht.

Rheinabwärts kommt die Welle zeitverzögert an: in Speyer sind derzeit für Sonntagnacht 8 Meter prognostiziert, für Mannheim 7,50 Meter – Tendenz ebenfalls weiter steigend.