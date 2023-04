Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Hermann Webers persönlicher Alltagsplan ist auf Natur erhalten und Kunst schaffen ausgerichtet. Die kreativen Morgenstunden verbringt er im Atelier, nachmittags wird auf den Grundstücken angepackt. „Ich will was in Bewegung setzen – Kunst kann es schaffen, ins Herz zu kommen“.

„Biotop abgefackelt“, titelte die RHEINPFALZ am 15. April, als Unbekannte auf Hermann Webers Grundstück in Berg nahe der französischen Grenze wohl ein „Osterfeuer“