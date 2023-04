Die Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei“ öffnet an jedem ersten Dienstag im Monat von 16 bis 17.30 Uhr für alle, die kleine und große Probleme mit ihren digitalen Geräten haben, den Treff „IT – Vom Einsteiger bis zum Profi“. Dabei werden im Mehrgenerationenhaus (MGH) in Wörth in kleinen Gruppen die Schwierigkeiten der Besucher geklärt, verschiedene Dinge ausprobiert und Neues gelernt. Der nächste Termin ist am 2. Mai. Zu diesen Treffen kommen verschiedene Altersgruppen. Damit viele Personen davon profitieren können, werden noch Leute gesucht, die mit Geduld und Sachverstand andere Personen in der Handhabung ihrer digitalen Geräte unterstützen. Interesse können sich anmelden per E-Mail: digibo@schaidt.info oder unter der Rufnummer 0172 7128076, Internet: http://www.schaidt.info. Dort auf den Menüpunkt „Digitalbotschafter“ am linken Bildschirmrand klicken.