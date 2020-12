Nach den protestantischen Kirchengemeinden Waldsee-Otterstadt und Römerberg hat auch die evangelische Kirchengemeinde Dudenhofen die geplanten Gottesdienste an Heiligabend abgesagt. Dort waren 18 Gottesdienste vorgesehen, bei denen kleinere Gruppen im Zehn-Minuten-Takt im Freien von Station zu Station gezogen wären. Dies wäre auch nach den aktuellen Regeln möglich, teilte die Kirchengemeinde mit. Da jedoch Kontakte reduziert werden sollen, habe das Presbyterium beschlossen, die Gottesdienste nicht zu feiern. Stattdessen gibt es unter www.ev-gemeinde-dudenhofen.de zwei Video-Gottesdienste für zu Hause. Die Gottesdienste an den weiteren Tagen finden statt und werden zum Teil per Zoom im Internet übertragen. Termine und der Link finden sich auch auf der Internetseite der Kirchengemeinde.

In der katholischen Pfarrgemeinde Lingenfeld/Schwegenheim/Westheim finden dagegen alle über die Weihnachtstage geplanten Gottesdienste unter Einhaltung der geltenden Regeln statt. Darauf wies die Kirchengemeinde am Dienstag extra hin. Aufgrund der Wetterprognose verlegt sie die ursprünglich im Freien geplante Kinderkrippenfeier in Lingenfeld in die Kirche St. Martinus. Für diese Feier und den Wortgottesdienst am Heiligen Abend in Schwegenheim gebe es keine freien Plätze mehr. Für die Christmette in Lingenfeld, 21 Uhr, könnten sich noch wenige Besucher am Mittwoch um 12 Uhr unter 07274 9485330 anmelden. Nach Weihnachten finden gemäß den Vorgaben des Bistums bis 10. Dezember keine Messen statt. Zum Jahresende lädt die Gemeinde zu einer Onlineandacht auf der Internetseite ein.