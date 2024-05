Am Mittwoch, 1. Mai, wurde laut Mitteilung der Polizei in der Zeit zwischen 6 und 12 Uhr die Heckscheibe eines in der Bismarckstraße in Kandel geparkten Pkw eingeschlagen. Zeugen, die in der fraglichen Zeit in der Bismarckstraße Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Tat geben können, bittet die Polizei, sich unter Telefon 07271 92210 oder per E-Mail unter piwoerth@polizei.rlp.de zu melden.