Seit 2009 war Manfred Sprung als Schulhausmeister bei der Kreisverwaltung Germersheim beschäftigt. Jetzt wurde er vom Ersten Kreisbeigeordneten Christoph Buttweiler in den Ruhestand verabschiedet.

Manfred Sprung kam 2009 als Hausmeister an die Bienwaldschule in Wörth. Als diese geschlossen wurde, wechselte er 2020 an die Nardini-Schule nach Germersheim, um sich dort weiterhin um die vielen kleineren und größeren Anliegen zu kümmern. Bevor Manfred Sprung seine handwerklichen Geschicke in der Schule einsetzte, arbeitete der gelernte Heizungsinstallateur in der freien Wirtschaft. Jetzt freut sich Manfred Sprung auf mehr Zeit mit der Familie und für sein großes Hobby, den Sport. Er begeistert sich für viele Sportarten und ist gerne mit dem Rad unterwegs. So hat Manfred Sprung dieses Jahr, ebenso wie bereits die beiden Jahre davor, den Wettbewerb „Mit dem Rad zur Kreisverwaltung“ in der Kategorie „Fahrrad mit Unterstützung“ gewonnen.