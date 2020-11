Am späten Samstagnachmittag machten sich zwei unbekannte Täter an der Integrierten Gesamtschule in Kandel zu schaffen. Mit Aufbruchswerkzeug versuchten sie ein Fenster der Schule zu öffnen. Dabei wurden die beiden Täter von dem Hausmeister der Schule beobachtet und angesprochen. Sofort ließen sie von der Tat ab und flüchteten mit Fahrrädern in unbekannte Richtung. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach den beiden Männern führte zu keinem Erfolg mehr. Allerdings konnten die Täter während der Tatausführung von dem aufmerksamen Hausmeister fotografiert werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.