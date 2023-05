Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Viele Fachwerkhäuser im Jockgrimer Hinterstädtel stehen unter Denkmalschutz. Aber nicht alle. Ein Bauherr wurde wegen angeblicher Verstöße angezeigt. Die Arbeiten an der ehemaligen Gastwirtschaft ruhen.

„Mein Traum war es schon immer, in einem alten Haus, am besten in einem Fachwerkhaus, zu wohnen“, nennt Joachim Wettach den Hauptgrund für den Kauf des Hauses in der Ludwigstraße