Am Samstag, 6. Juni, lädt das Haus der Familie in der Verbandsgemeinde Lingenfeld von 10 bis 16 Uhr zu einem großen Familienfest auf ihr Gelände in der Schulstraße 7 in Lustadt ein. „Das Besondere daran: Vereine, Institutionen sowie Bürgerinnen und Bürger der einzelnen Ortsgemeinden unterstützen dieses Event, wodurch es zu einem echten inklusiven Projekt der gesamten Verbandsgemeinde wird“, erklärt Markus Schenk vom Haus der Familie. Ziel sei es, künftig jedes Jahr ein Fest für Kinder und Eltern auf die Beine zu stellen. Besonders wichtig war den Organisatoren dabei, viele Angebote kostenfrei zugänglich zu machen und Speisen sowie Getränke zu familienfreundlichen Preisen anzubieten. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Live-Musik von Singer und Songwriter Hannes Weber, Auftritten des Musikvereins St. Michael aus Weingarten sowie Tanzdarbietungen der Tanzschule Latino Eulen. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Spiel-, Bastel- und Bewegungsangebote, Hüpfburgen sowie einen Baby-Bewegungs-Anhänger. Für das leibliche Wohl sorgen die Jugendfeuerwehr Lustadt sowie Vereine und Institutionen aus der Verbandsgemeinde Lingenfeld.