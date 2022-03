„Auch mit Zahnbürsten und einem Päckchen Müsliriegel kann man viel bewirken.“ Getreu diesem Motto startete auch die Handballabteilung des Turnvereins (TV) Wörth eine Spendenaktion für die Ukraine.

Die Handballer haben den Kontakt zu einer Person hergestellt, die die gespendeten Sachgüter ins Grenzgebiet bringt, damit vor Ort geholfen werden kann. Die Spenden können am Samstag, 12. März, von 10 bis 14 Uhr am Eingang der Bienwaldhalle in Wörth abgegeben werden. Man kann sich nach Mitteilung der Handballer aber auch direkt melden und die Spenden zu einem anderen Zeitpunkt vorbeibringen. Benötigt werden: trockene Lebensmittel (auch löslicher Kaffee), Babynahrung, Hygieneartikel, Babyhygieneartikel (Papierwindeln, Feuchttücher), Babyflaschen/Gläschenwärmer, warme Kleidung, Decken, Schlafsäcke und Medikamente.

Die Aktion der Handballer kann aber auch mit einer Geldspende unterstützt werden, wozu in den Hallen Dosen bereitstehen. Die Handballabteilung rundet den gespendeten Betrag am Ende der Aktion auf.

Kontakt



Paulina Heid, Telefon 01573 8428133, und Yannic Fuhrmann, Telefon 0174 3809553.