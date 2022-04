„Die Resonanz war überwältigend und hat uns sehr beeindruckt“, sagte Abteilungsleiter Helmut Wesper von der Handballabteilung des TV 03 Wörth nach der ersten durchgeführten Spende-Aktion der Handballer zu Gunsten der Ukraine.

Neben etwa 180 Kartons mit haltbaren Lebensmitteln, Hygieneartikeln, Babynahrung und –kleidung, Medikamenten und Verbandsmaterial sowie warmer Kleidung und Decken. wurden vor Ort 530 Euro in bar gespendet, für die dringend benötigte Campingkocher und Gaskartuschen gekauft wurden. Weitere Spenden gingen auf das Handballkonto ein, die entsprechend weitergeleitet werden.

Die Kartons wurden vom ukrainischen Kontaktmann Sergej Golub nach Karlsruhe gebracht, wo sie in Container verladen und an die ukrainische Grenze gefahren wurden. Weitere zehn Kartons haben die Handballer noch zurückgehalten für in Wörth ankommende Flüchtlinge.

Besonders bedanken sie sich bei der Papierfabrik Palm und bei Metallbau Sent, die sie logistisch mit Kartons und Verpackungsmaterialien unterstützt haben Die Aktion der „Kleingeldsammlung“ bei den Heimspielen bleibt weiterhin bestehen.