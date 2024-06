Obwohl der Handball-Abteilungsleiter des TV Wörth, Helmut Wesper, in der letztjährigen Jahreshauptversammlung bekannt gegeben hatte, dass er nur noch für ein Jahr kandidiert, bleibt er nun ein weiteres Jahr in seiner Funktion.

Das ergaben die Neuwahlen bei der Jahreshauptversammlung. „Leider habe ich niemanden gefunden, der bereit war, die Leitung zu übernehmen“, begründete er seinen Schritt. „Aber es gibt jetzt mit Nicki Beyerle einen Stellvertreter, der mir einiges abnehmen wird.“

Deshalb gab Beyerle sein bisheriges Amt als Jugendleiter (männlich) an Beatrice Fritz ab, die neu in den Vorstand kam. Mit ihr teilt er sich künftig das Training einiger Jugendmannschaften. Es kam noch zu weiteren Aufgabenumverteilungen und Postenverschiebungen.

Evi Breitinger, für die Mitgliederverwaltung und die Finanzen verantwortlich, sagte, dass die Abteilung inzwischen 591 Mitglieder zählt, darunter 252 unter 18 Jahren. Der für die Spieltechnik und Schiedsrichterbetreuung zuständige Ralf Breitinger berichtete von 223 Jugendspielern in 13 Mannschaften (sechs weiblich, sieben männlich) und 117 aktiven Spielern in fünf Mannschaften (drei männlich, zwei weiblich). In der kommenden Saison werde es noch ein weibliches Jugendteam mehr sein. Ausgebildet worden seien 14 Young Referees, die fast 80 Jugendspiele von den Minis bis zur B-Jugend gepfiffen haben. Sieben gingen jetzt in die Schiedsrichter-Ausbildung. Die ausscheidende Jugendleiterin (weiblich) Saskia Schlemilch wird als Jugend-Trainerin beim TV Wörth bleiben. Nach ihren Angaben ist der Zulauf zu den Minis und der E-Jugend nach wie vor sehr groß. Zudem seien mehrere Spielerinnen verschiedener Altersklassen bei der Talentförderung des Verbandes dabei.

Wesper wies darauf hin, dass es in der Handballabteilung keine Probleme mit der Integration ausländischer Mitbürger gibt.

Neuwahlen

Abteilungsleiter: Helmut Wesper, Stellvertreter: Nicki Beyerle, Jugendleiter (männlich): Beatrice Fritz, Spielleiter (Männer): Norman Schmalz, Spielleiterin (Frauen): Julia Wesper, Schriftführerin: Sandra Beck, Zuständiger für Aus- und Weiterbildung: Frank Mohrmann, Beisitzer: Yannic Fuhrmann (Events und Veranstaltungen), Wirtschaftsdienst: Tilman Fritz, Simon Zolk und Evi Breitinger, Mitgliederverwaltung und die Finanzen: Evi Breitinger.