Das verlegte Spiel in der Handball A-Klasse zwischen dem TSV Kandel 2 und dem TV Wörth 3 wird am Donnerstag, 5. Januar, um 19.30 Uhr in der IGS-Halle in Kandel nachgeholt. Die dritte Mannschaft von Wörth wurde letztes Jahr neu gegründet und holte sich auf Anhieb die Meisterschaft in der B-Klasse und den Aufstieg. Jetzt steht sie mit einem verlorenen Spiel bei 14:2 Punkten direkt hinter der SG Lambsheim/Frankenthal und der TG Oggersheim mit jeweils 16:2 Punkten. Die Wörther könnten bei einem Sieg in Kandel (8. Platz mit 4:12 Punkten) zu diesen beiden Teams punktgleich aufrücken und die Meisterschaft spannend machen.