Die Gefahr scheint weit weg: Bisher wurden nur zwei Wildschweine in Brandenburg positiv auf die Afrikanische Schweinepest getestet. Aber die Schweinehalter in der Südpfalz müssen deshalb vorsichtig sein. Und Lkws dürfen nicht mehr an der Straße halten.

„Nein, das geht leider überhaupt nicht“, lautet die Antwort auf die Frage unseres Fotografen, ob er Bilder im Inneren des Schweinestalles machen dürfe. An den Türen zu