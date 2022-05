Der Schwimmclub Wörth lässt nach 10 Jahren den „Kids-Cup“ wieder aufleben. Der 4. Kids-Cup findet am Sonntag, 15. Mai, im Hallenbad Wörth statt. Der Wettbewerb richtet sich an die Jahrgänge 2010 und jünger. Auch den Jüngsten soll ein für ihr Alter angemessenen Einstieg ins Wettkampfgeschehen ermöglicht werden. Neben Mädchen und Jungs aus Wörth sind der SSC Landau, der SC Neustadt, der Schwimmverein Blau-Weiß Pirmasens, der Schwimmclub Delphin Grünstadt sowie der SGR Karlsruhe am Start. Der Wettbewerb beginnt um 10 Uhr. Hallenbad und Sauna sind deshalb am Sonntag geschlossen.