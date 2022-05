Die Freibadesaison im Badepark Wörth startet am kommenden Donnerstag, 26. Mai. Wie die Stadtwerke weiter mitteilen, werden im Gegenzug Hallenbad und Saunalandschaft ab Montag geschlossen Interessierte werden gebeten, sich tagesaktuell über den Badeparkbetrieb zu informieren. Entsprechende Informationen sind auf der Homepage der Bäder unter www.baeder-woerth.de oder der Homepage der Stadt Wörth unter www.woerth.de verfügbar. Telefonische Anfragen sind unter 07271 131-460 oder -480 möglich.

Nach zwei wesentlich von der Pandemie beeinflussten Jahren können die Badegäste den Badepark Wörth in diesem Sommer ohne Nutzungseinschränkungen besuchen. Ein Ticketerwerb ist ausschließlich über ein onlinebasiertes Buchungssystem unter www.baeder-woerth.de möglich. Eintrittskarten können auch persönlich im Eingangsbereich des Hallenbades, Mozartstraße 8, dienstags, donnerstags, samstags und sonntags von 10 bis 14 Uhr erworben werden. Am Badepark findet kein Verkauf von Eintrittskarten statt. Während der Vorsaison bis einschließlich Mittwoch, 15. Juni, ist der Badepark täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Ab Donnerstag, 16. Juni, sind die Öffnungszeiten täglich von 9 bis 20 Uhr, an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 9 bis 19 Uhr. Frühbadetag ist immer freitags ab 7 Uhr.