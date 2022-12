Die Hagenbacher Straße zwischen Wörth am Rhein und der L540 muss am Montag, 12. Dezember, auf Höhe der Unterquerung der A65 aufgrund von Bauarbeiten gesperrt werden. Dies betrifft auch den Geh- und Radweg zwischen Wörth am Rhein und Hagenbach. Die Umleitung führt über den Bahnhof Wörth am Rhein und die B9 hin zur L540 sowie umgekehrt von Hagenbach kommend von der L540 über die B9 und den Bahnhof Wörth am Rhein.

Die Umleitungsstrecke für den Geh- und Radverkehr können Sie dem beigefügten Plan entnehmen. Der Geh- und Radweg zwischen Wörth am Rhein und Maximiliansau muss am 13. Dezember auf Höhe der Unterquerung der A65 aufgrund von Bauarbeiten gesperrt werden.