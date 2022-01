Wo sich jahrelang die Arztpraxis von Awad Ali befand, hat im Dezember ein Fachgeschäft für Hörakustik, „HörGut“, eröffnet. Geschäftsführer ist der 24-jährige Calvin Kehrel aus Zweibrücken, der ein gleichnamiges Geschäft in Kandel besitzt.

Er hat seine Ausbildung im väterlichen Betrieb, Hörgeräte Kehrel OHG, der mehrere Filialen betreibt, hauptsächlich in Pirmasens absolviert. Kaum war er mit der Gesellenprüfung fertig, erfolgte die Geschäftseröffnung in Kandel, wo er eine Hörakustikmeisterin miteinstellte. „Was den Zulauf an Kundschaft angeht, bin ich hier sehr zufrieden“, erzählt Kehrel. Deshalb eröffnete er in Wörth ein zweites Fachgeschäft, obwohl sich wenige Meter entfernt bereits ein solches befindet. „Trotz der Konkurrenz habe ich das gewagt, weil ich ganz andere Geschäftsideen vertrete“, erklärt der junge Unternehmer. Auch hier beschäftigt er eine Hörakustikmeisterin – somit sind es drei Mitarbeiter in Kandel und drei in Wörth.

Lichtsignale machen auf Anrufe aufmerksam

Der Kunde erhalte „eine ausführliche Beratung, eine individuelle Höranalyse und eine fundierte Auswahl an Hörgeräten“, die zuhause getestet werden können. Zudem gebe es individuelle Hörlösungen sowie Zubehör, das kompatibel mit PC, Tablet, TV und Hifi-Geräten oder Telefon ist. Für sehr Schwerhörige gibt es Lichtsignalanlagen, die visuell oder per Vibration auf akustische Signale wie Türklingeln und Telefon aufmerksam machen. Kehrel betreut auch Personen, die mit Hörproblemen an einem Lärmarbeitsplatz arbeiten und Warnsignale wahrnehmen müssen.

„Meine Mitarbeiter nehmen regelmäßig an Fortbildungsmaßnahmen teil. Bei Neuheiten werden sie beim Hersteller am Produkt geschult“, sagt er.

Info

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 9 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr, Freitag 9 bis 17 Uhr, Samstag geschlossen Ottstraße 9a; E-Mail: hoergut-woerth@t-online.de ; www.hoergut-kandel.de.