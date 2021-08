In 26 Mitgliedsbetrieben des Vereins für Handel und Gewerbe Kandel (VHG) werden am Samstag, 14. August, kleine Geschenke an die Kunden verteilt – solange der Vorrat reicht. Zur Verfügung gestellt werden sie vom Brillenfachgeschäft Soko 4400 in der Hauptstraße 69 in Kandel. VHG-Aktionen sind eine Gemeinschaftsunternehmung von 26 Kandeler Geschäften für die Kunden und Besucher. Nahezu jeden Monat erhalten diese laut VHG bei einem Einkauf als kleines Dankeschön eine Überraschung, die sich eines der teilnehmenden Geschäfte überlegt und zur Verfügung stellt. Weitere Informationen finden sich auf der Homepage des VHG Kandel: www.vhg-kandel.de